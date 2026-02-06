Невозможность создания в России лоукостера объяснили отсутствием самолетов

Основатель S7 Филев заявил об отсутствии в РФ самолетов для создания лоукостера

Крупнейшая в России частная авиационная компания S7 вернется к идее создания лоукостера после того, как на рынке появятся отечественные самолеты. Об этом заявил основатель и главный акционер группы Владислав Филев, передает ТАСС.

«У нас самолетов в стране сейчас пока нет. Вот как сделают, там, Ту-214 и МС-21, тогда будем смотреть», — объяснил он.

S7 заморозила проект создания лоукостера Citrus в 2022 году. Тогда стало понятно, что иностранные производители после разрыва сотрудничества с Россией из-за боевых действий на Украине не поставят нужные самолеты.

Ранее на этой неделе S7 Group, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») подписали договор о поставке ста самолетов Ту-214 (модернизированная версия советского Ту-204). Начало поставок предварительно намечено на 2029 год.

По итогам 2025 года Казанский авиационный завод (КАЗ; входит в ОАК) смог выпустить один Ту-214, хотя запланировано было производство четырех бортов. В январе этого года стало известно об уходе с должности руководителя АО «Туполев» (управляет КАЗ) Александра Бобрышева.

Поставки самолета МС-21, как обещают его создатели и чиновники, должны начаться в текущем году. К началу февраля самолет еще не поднимался в воздух в той комплектации, в которой его должны передавать авиакомпаниям. В последний раз его первый полет анонсировали до конца октября прошлого года.