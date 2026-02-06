Реклама

Наука и техника
10:03, 6 февраля 2026

Россия выпустила более 35 тысяч «Пираний»

СКБ Piranha: В России выпущено более 35 тысяч дронов линейки «Пиранья»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России с 2022 года выпущено более 35 тысяч беспилотных воздушных судов (БВС) линейки «Пиранья», заявило Симбирское конструкторское бюро (СКБ) Piranha на выставке Дронтех в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«В стратегические цели организации входит серийное производство передовых БВС и систем связи, а также полное импортозамещение комплектующих и программного обеспечения на базе собственных решений», — сказали в организации.

В октябре газета «Известия» сообщила, что СКБ Piranha запустило серийное производство FPV-дронов «Пиранья-20».

В августе на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» представитель СКБ Piranha заявил, что организация ежемесячно производит до 10 тысяч российских FPV-дронов мультироторного типа «Пиранья».

    Обсудить
