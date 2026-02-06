Реклама

Собчак заступилась за комика Сабурова

Собчак заступилась за комика Сабурова, которому запретили въезд в Россию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новости о том, что стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В своем Telegram-канале она заступилась за юмориста, а также возмутилась ажиотажем вокруг него.

Собчак раскритиковала российские СМИ из-за новостей о комике. «Какой стыд — вот это синхронное мочилово Сабурова. (...) Человек очень аккуратно высказывался про СВО (специальную военную операцию на Украинеприм. «Ленты.ру»)», — заявила она.

Журналистка также осудила издания, которые обратили внимание на то, что жена Сабурова до его задержания продавала брендовые вещи. «До жены уже докопались, ах, сумочку за 40 тысяч продает. Во-первых, для сумочки это не дорого. Во-вторых, Нурлан Сабуров — богатый человек, долларовый миллионер. Неужели кто-то думает, что он не может жене сумку купить?» — написала Собчак.

Ранее стало известно, что незадолго до задержания Сабурова его жена распродавала вещи. Среди них, в частности, были сумки люксовых марок Hermes и Jacquemus, стоимость которых составила 120 и 40 тысяч рублей соответственно.

О том, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно ранее 6 февраля. Его задержали в аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. Решение не пускать комика в страну объяснили тем, что он нарушал миграционное и налоговое законодательство России. Кроме того, утверждалось, что он критиковал спецоперацию на Украине.

