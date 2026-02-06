Украина ударила ракетами по Орловской области и обесточила часть Брянской. Что известно о ночной атаке ВСУ на Россию?

ВСУ ударили ракетами по Орловской и Брянской областям ночью 6 февраля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью 6 февраля атаковали четыре региона России. Об этом сообщили губернаторы и Министерство обороны РФ.

Ведомство проинформировало, что в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны, 26 дронов сбили над территорией Брянской области, 10 — над Белгородской, один — над Липецкой, еще один — над акваторией Черного моря.

ВСУ ударили ракетами по Орловской области

Губернатор российского региона Андрей Клычков заявил об уничтожении ночью в пятницу двух украинских ракет. Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены объекты, в том числе жилые.

Ночью на территории Орловской области были уничтожены две вражеские ракеты. В результате падения обломков повреждено остекление нескольких частных домовладений

Андрей Клычков губернатор Орловской области

Также он сообщил, что незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления. «Но благодаря оперативной работе коммунальных служб в настоящий момент газоснабжение восстановлено», — уточнил областной глава. Он добавил, что на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

ВСУ ударили HIMARS по Брянской области

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ночью украинские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Брянской области ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS и реактивными беспилотниками.

ВСУ нанесли намеренный комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня «Хаймарс» и реактивных БПЛА самолетного типа. В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены

Александр Богомаз губернатор Брянской области

По словам областного главы, несмотря на повторные массированные атаки, аварийные службы немедленно выдвинулись на место, энергоснабжение было оперативно восстановлено. Он поблагодарил подразделения ПВО Минобороны и бойцов бригады «БАРС — Брянск» за отражение мощной атаки на регион и уничтожение всех целей.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгородской области

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия атаковала Белгород американскими ракетами HIMARS.

Ночной обстрел врага по гражданскому Белгороду. Все знают, что у нас не было и нет военных объектов. Есть серьезные повреждения Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

По информации главы региона, зафиксирован большой объем повреждений энергетической инфраструктуры Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов. Он уточнил, что аварийные бригады находятся на своих местах, занимаются восстановительными работами.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Гладков также отметил, что полностью восстановить подачу электроэнергии в городе пока не удалось.

«Всю ночь продолжались восстановительные работы, продолжаются они и сейчас. (...) На сегодняшний день нам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде. Еще раз повторюсь, восстановительные работы продолжаются», — подчеркнул белгородский губернатор.