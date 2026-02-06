Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:04, 6 февраля 2026Спорт

В женской сборной Чехии по хоккею отреагировали на появление российского флага на ОИ

В женской сборной Чехии по хоккею назвали провокацией появление флага РФ на ОИ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGN IMAGES via Reuters / Geoff Burke

Менеджер сборной Чехии по хоккею Тереза Садилова отреагировала на появление российского флага на трибунах во время матча команды против США на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Seznam Zprávy.

Она назвала произошедшее ненужной провокацией. «Мы сразу связались с IIHF и попросили убрать флаг, они отреагировали довольно быстро. Если честно, я не знаю, что именно произошло и кто его туда повесил», — добавила Садилова.

О появлении российского флага на матче Чехии против США стало известно ранее 6 февраля. Один из болельщиков вывесил триколор за скамейкой запасных чешской команды.

Официальная церемония открытия Игр-2026 состоится 6 февраля, соревнования завершатся 22 февраля. К Олимпиаде допущены 13 россиян в нейтральном статусе, представителей командных видов спорта среди них нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве совершено покушение на генерала Минобороны России

    США предложили России «похоронить» ядерный договор

    На Олимпиаду в Италии пробились 13 россиян. Среди их соперников — легион бывших соотечественников

    В Госдуме прокомментировали покушение на генерала Минобороны России

    Одну идею для защиты границы Европы от России назвали утопией

    Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на весну

    Боец СВО рассказал о «Бахмутской мясорубке»

    Появились подробности о странном звонке сыну Усольцевых после исчезновения родных

    Канадский фигурист описал эмоции от присутствия россиянина Гуменника на Олимпиаде

    Женщины обсудили минимальные требования к мужчинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok