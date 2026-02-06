В женской сборной Чехии по хоккею отреагировали на появление российского флага на ОИ

В женской сборной Чехии по хоккею назвали провокацией появление флага РФ на ОИ

Менеджер сборной Чехии по хоккею Тереза Садилова отреагировала на появление российского флага на трибунах во время матча команды против США на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Seznam Zprávy.

Она назвала произошедшее ненужной провокацией. «Мы сразу связались с IIHF и попросили убрать флаг, они отреагировали довольно быстро. Если честно, я не знаю, что именно произошло и кто его туда повесил», — добавила Садилова.

О появлении российского флага на матче Чехии против США стало известно ранее 6 февраля. Один из болельщиков вывесил триколор за скамейкой запасных чешской команды.

Официальная церемония открытия Игр-2026 состоится 6 февраля, соревнования завершатся 22 февраля. К Олимпиаде допущены 13 россиян в нейтральном статусе, представителей командных видов спорта среди них нет.