Жена получившего запрет на въезд в Россию комика Сабурова опубликовала фотографию

Жена Сабурова не прокомментировала новости о том, что ему запретили въезд в РФ

Жена стендап-комика Нурлана Сабурова Диана отказалась комментировать новость о том, что ее супруг получил запрет на въезд в Россию на 50 лет. Об этом пишет «112» в Telegram.

Издание связалось с супругой стендапера, однако та отказалась комментировать случившееся. При этом в соцсетях Сабурова опубликовала свое фото с подписью: «Тренировки по расписанию».

Ранее стало известно, что Сабуров, прилетевший в Москву из Дубая, улетит в Казахстан.

О том, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно ранее 6 февраля. Его задержали во время досмотра в московском аэропорту Внуково, куда он прилетел из Дубая. Решение не пускать стендапера в Россию объяснили тем, что он нарушал российское миграционное и налоговое законодательство. Кроме того, отмечалось, что он критиковал спецоперацию на Украине.