Джонсон: Запад поддерживает Зеленского, поскольку зарабатывает на конфликте с РФ

Западные чиновники поддерживают украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку зарабатывают на конфликте с Россией. И он пробудет у власти пока его не убьют или не отправят в изгнание, пришел к выводу экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Конфликт на Украине возник не из-за территорий, не из-за того, какую часть Украины сможет контролировать Россия, а ради того, чтобы НАТО держалась подальше от границ России», — отметил он.

Запад собирался использовать Украину как марионетку, добавил Джонсон. Однако этот план провалился, и с каждым днем катастрофа на Украине усугубляется, посетовал эксперт.

Однако, несмотря на то, что Зеленский привел Украину к краху, западным странам по-прежнему выгодно его поддерживать. На этом конфликте можно заработать много денег, «независимо от стоимости человеческой жизни на Украине», отметил Джонсон.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что Владимир Зеленский не обладает реальной властью, им управляют неонацисты. Он также назвал украинского лидера «танцующей обезьянкой».

Сам же Владимир Зеленский признался, что иногда думает о втором сроке на посту главы государства. Он добавил, что завершение боевых действий является обязательным условием проведения выборов.