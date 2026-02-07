Раскрыта судьба ворвавшегося в российский детский сад с ножом мужчины

Ворвавшегося с ножом в детский сад в Бугуруслане мужчину отправили под стражу

Мужчине, ворвавшемуся с ножом в детский сад в Бугуруслане в Оренбургской области, избрали меру пресечения. Судьбу злоумышленника раскрыл Telegram-канал прокуратуры российского региона.

Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленное следователем ходатайство и отправил обвиняемого под стражу. Ход расследования уголовного дела контролирует межрайонная прокуратура.

5 февраля, по версии следствия, 25-летний мужчина, вооруженный холодным оружием, проник на территорию, а затем и в здание детского сада № 1 в Бугуруслане. На пути нападавшего встала воспитательница, которая повалила его на пол и удерживала до прибытия полицейских. Она получила телесные повреждения.