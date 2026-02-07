Евросоюзу предрекли распад из-за раскола вокруг России

Депутат Чепа спрогнозировал развал ЕС из-за раскола по поводу России

Внутри Европейского союза (ЕС) идет активный раскол по поводу России, который может привести к развалу объединения, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент Эстонии Алар Карис признал неэффективность политики изоляции в отношении России и санкций против страны.

«Вдруг какие-то политики начинают понимать, что, оказывается, эти санкции в большей степени сказываются на них самих, на их странах, чем на России. Они все видели почему-то, что Россия через несколько месяцев уже распадется и политически, и экономически, и чего только они не предполагали — что каждый следующий пакет санкций будет смертельный для России и дальше они будут искать себе выгоды, но этого не происходило. И сейчас они все прекрасно понимают, что этого не произойдет, а усилия, направленные на это, крайне негативно сказываются и на экономическом, и на политическом положении европейских стран», — высказался депутат.

До этого стало известно, что в Эстонии возник раскол между президентом Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом из-за России. Причиной разногласий стало видение на возобновление диалога с Москвой.

Тем временем, эстонский МИД проигнорировал мнение собственного президента, выступив с критикой его слов. В заявлении отмечалось, что возвращение к диалогу с РФ противоречит позиции Европы.

