Россию захотели вернуть в мировой спорт

The New York Times: МОК захотел вернуть Россию к международным соревнованиям

Россию захотели вернуть к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на решение Международного олимпийского комитета (МОК), принятое на сессии в Милане.

По информации источника, делегаты выразили готовность принять и приветствовать российских спортсменов в ключевых стартах. Президент МОК Кирсти Конвентри подчеркнула, что спорт обязан оставаться нейтральной платформой. Глава Международной лыжной федерации Йохан Элиаш призвал разработать более прозрачные правила исключения стран из турниров, с учетом других глобальных конфликтов.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что организация обязана пересмотреть это решение.

На Олимпийских играх 2026 года принимают участие 13 спортсменов из России. Они представлены в фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, ски-альпинизме, конькобежном спорте, санном спорте и горных лыжах.