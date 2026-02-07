Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:21, 7 февраля 2026Спорт

Россию захотели вернуть в мировой спорт

The New York Times: МОК захотел вернуть Россию к международным соревнованиям
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Carmen Mandato / Getty Images

Россию захотели вернуть к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на решение Международного олимпийского комитета (МОК), принятое на сессии в Милане.

По информации источника, делегаты выразили готовность принять и приветствовать российских спортсменов в ключевых стартах. Президент МОК Кирсти Конвентри подчеркнула, что спорт обязан оставаться нейтральной платформой. Глава Международной лыжной федерации Йохан Элиаш призвал разработать более прозрачные правила исключения стран из турниров, с учетом других глобальных конфликтов.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что организация обязана пересмотреть это решение.

На Олимпийских играх 2026 года принимают участие 13 спортсменов из России. Они представлены в фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, ски-альпинизме, конькобежном спорте, санном спорте и горных лыжах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток с ножом напал на общежитие с иностранными студентами в Уфе. Он ранил двух полицейских и начертил кровью свастику

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Раскрыты подробности о состоянии напавшего на общежитие в Уфе подростка

    Макрона назвали «самым ненавистным лидером» в мире

    Россиянка победила в конкурсе красоты «Мисс Европа 2026»

    Российский сапер обезвредил более 80 мин ВСУ в огороде мирной жительницы

    Луна указала на скорое завершение украинского конфликта

    Британский пианист предложил фигуристу Гуменнику помощь с музыкой на Олимпиаде

    На западе Украины остановилась ТЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok