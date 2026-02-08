Перешедший под польский флаг фигурист рассказал об отношении к русским в Польше

Сменивший флаг фигурист Самойлов: В Польше к русским всегда хорошо относились

Перешедший под польский флаг фигурист Владимир Самойлов рассказал об отношении к русским в Польше. Его слова в воскресенье, 8 февраля, приводит «Спорт-Экспресс».

«Изначально, когда переехал несколько лет назад, было хорошее отношение. Я не могу вспомнить ничего плохого, они помогли мне перейти. И к русским всегда хорошо относились», — заявил Самойлов.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Фигурист отметил, что не жалеет о переходе под флаг Польши. «Все, что ни делается, — к лучшему. Раз так сложилось, значит, так нужно было», — резюмировал он.

Самойлов сменил спортивное гражданство на польское в 2021 году. На Олимпиаде-2026 он выступает в командных и личных соревнованиях. В короткой программе командного турнира фигурист стал девятым.

6 февраля канадский фигурист Стивен Гоголев описал эмоции от присутствия россиянина Петра Гуменника на Олимпиаде. Он отметил, что пока не виделся с соперником, но очень рад тому, что тот примет участие в турнире.