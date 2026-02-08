Стали известны планы комика Сабурова после депортации из России

Сабуров после депортации из России запланировал концерты в Китае и Таиланде

Комик Нурлан Сабуров после депортации из России запланировал концерты в Китае и Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, на конец февраля у комика запланирован концерт на Пхукете, а в начале апреля — в Шанхае и Гуанчжоу. Цена билетов достигает 20 тысяч рублей.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Его остановили на досмотре во Внуково, куда он прибыл из Дубая. Решение не пускать комика в страну объяснили тем, что он нарушал миграционное и налоговое законодательство России, а также критиковал спецоперацию на Украине. Комик отправился в Алматы.

Ранее были подсчитаны возможные убытки Сабурова после запрета на въезд в Россию.