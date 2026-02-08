Реклама

15:43, 8 февраля 2026Силовые структуры

Участница покушения на генерала Алексеева похвасталась богатой жизнью

Участница покушения на генерала Алексеева хвасталась экс-коллегам богатой жизнью
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Участница покушения на генерала Алексеева хвасталась бывшим коллегам богатой жизнью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Зинаида Серебрицкая с двумя дочками и мужем переехала из Луганской народной республики (ЛНР) в конце 2010-х годов, работала в мясном магазине в селе Гжель и мечтала уехать с семьей в Израиль. На это женщина копила деньги, однако ее муж в результате ее обокрал и сбежал. Женщина осталась с детьми на съемной квартире. Тогда она отправила дочек в Харьков к родным.

После начала СВО Серебрицкая переехала в Москву, сменила внешность и поменяла фамилию. Незадолго до покушения она навещала бывших коллег и сказала им, что у нее «все в шоколаде». О том, откуда она взяла деньги, женщина не уточнила.

Ранее сообщалось, что Серебрицкая работала в клининге в Московской области. Она успела выехать на территорию Украины.

Покушение на Алексеева произошло около семи часов утра 6 февраля. По данным Следственного комитета, киллер напал на генерала на 24-м этаже в лифтовом холле в доме на Волоколамском шоссе. Неизвестный несколько раз выстрелил во Владимира Алексеева и скрылся с места преступления.

Позже исполнителя преступления задержали в Дубае, были установлены его сообщники.

