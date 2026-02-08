Реклама

05:14, 8 февраля 2026Спорт

В Италии произошли столкновения протестующих против Олимпиады с полицией

В Милане произошли столкновения протестующих против Олимпиады с полицией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Marco Ottico / Globallookpress.com

В Милане вечером 7 февраля прошло шествие против проведения Олимпиады. Во время него произошли столкновения протестующих с полицией Италии, передает РИА Новости.

Отмечается, что около 60-70 человек попытались прорвать оцепление и попасть в район Олимпийской деревни, они использовали камни, бутылки и фейерверки.

В ответ правоохранители применили водометы, были задержаны шесть участников беспорядков. Инцидент продлился порядка получаса, далее шествие шло мирно.

Организаторы шествия против Олимпиады сообщили об участии десяти тысяч человек. Среди них экологические активисты, левые студенты, члены профсоюзов и сторонники Палестины. Поводом для протестов стали политика Италии и Израиля, а также ущерб природе при строительстве олимпийских объектов.

Церемония открытия Олимпиады прошла 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро». Российские спортсмены не участвовали в ней по решению МОК.

XXV зимние Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля 2026 года. В рамках соревнований будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах.

В зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо принимают участие 13 спортсменов из России. Они представлены в фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, ски-альпинизме, конькобежном спорте, санном спорте и горных лыжах. Согласно решению МОК, россияне выступят в нейтральном статусе.

