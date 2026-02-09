Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:41, 9 февраля 2026Спорт

Армянские фигуристы столкнулись с проблемой на Олимпиаде после жалобы Азербайджана

Армянские фигуристы поменяли название музыки на ОИ после жалобы Азербайджана
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Robert Gauthier / Kontributor / Getty images

Армянские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин столкнулись с проблемой на Олимпиаде после жалобы Азербайджана. Об этом в понедельник, 9 февраля, сообщает RMC Sport.

Паре, представляющей Армению, пришлось поменять название музыки, под которую они будут показывать программу. Изначально Акопова и Рахманин должны были выступить под композицию «Арцах». Однако Национальный олимпийский комитет Азербайджана отправил жалобу, после чего название пришлось заменить на «Музыка Ары Геворкяна». Сама программа осталась прежней.

Ранее Акопова и Рахманин выступали за Россию, однако в мае прошлого года сменили спортивное гражданство и отобрались на Олимпиаду под флагом Армении. Они представят короткую программу в парном катании 15 феварля.

Арцах — армянское название ныне упраздненной Нагорнокарабахской республики. Нагорный Карабах долгое время оставался спорной территорией, Армения и Азербайджан неоднократно за нее воевали. В ходе боевых действий в сентябре 2023 года азербайджанская армия вернула под свой контроль весь регион.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Омерзительно вдвойне». Как в России отреагировали на самоубийство арестованной жены миллиардера Галицкого

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Юрий Лоза раскритиковал идеи Илона Маска

    Россиянин отсудил у дилера Geely миллионы и поплатился

    Известный российский панк-рокер попал под уголовное дело

    В Госдуме отреагировали на появление в продаже косметики с запрещенным составом

    Россиян предупредили о росте цен на газ

    Особый навык помог хакеру украсть у россиян миллионы рублей

    Германия обвинила украинца в попытке диверсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok