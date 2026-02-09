Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:44, 9 февраля 2026Наука и техника

Обнаружен неожиданный фактор ускоренного старения организма

Psychoneuroendocrinol: Регулярная активность снижает физический износ организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PintoArt / Shutterstock / Fotodom

Годы малоподвижного образа жизни могут заметно ускорять накопление возрастного стресса уже к середине жизни, тогда как регулярная физическая активность способна сдерживать этот процесс — даже если человек начал больше двигаться не сразу. К такому выводу пришли ученые из Финляндии. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychoneuroendocrinology.

Авторы проанализировали данные более 3,3 тысяч участников когорты новорожденных Северной Финляндии 1966 года, за которыми наблюдали с 31 до 46 лет. Исследователи сопоставляли изменения уровня физической активности во взрослом возрасте с показателями аллостатической нагрузки — суммарного «износа» организма, связанного с хроническим физиологическим стрессом.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

Выяснилось, что люди, которые оставались физически неактивными или снижали уровень активности на протяжении взрослой жизни, к 46 годам имели более высокий уровень аллостатической нагрузки. Напротив, участники, которые стабильно соблюдали рекомендации Всемирной организации здравоохранения по физической активности или увеличили подвижность со временем, не демонстрировали ускоренного накопления биологического стресса.

По словам ученых, ключевым фактором оказалась не разовая интенсивность нагрузок, а их регулярность и долгосрочный характер. Даже после длительного периода сидячего образа жизни организм сохраняет способность «затормозить» стрессовое старение при возвращении к активному образу жизни, что подчеркивает важность движения для здоровья в среднем возрасте.

Ранее ученые назвали возраст пика физической силы человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алия Галицкая до самоубийства обратилась к Путину. Она обвиняла бывшего мужа-миллиардера в поддержке Киева и беспокоилась за детей

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Зеленский утвердил предоставление вида на жительство иностранным военным

    Два туриста нашли по кровавому следу пострадавшую женщину на пешей тропе

    Стало известно о состоянии генерала Алексеева после покушения в Москве

    На Украине признали ухудшение позиций ВСУ

    Раскрыты подробности об угрожавших взорвать «Москва-Сити»

    Спецпредставитель Путина обратился к премьеру Британии

    В двух районах Ленобласти произошел блэкаут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok