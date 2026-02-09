Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:32, 9 февраля 2026Спорт

Роналду прекратил забастовку

Португальский футболист Криштиану Роналду прекратил забастовку в «Аль-Насре»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду прекратил забастовку в «Аль-Насре». Об этом сообщает A Bola.

По информации издания, Роналду был недоволен тем, что руководство клуба задерживало зарплаты некоторым сотрудникам. После забастовки португальца руководство «Аль-Насра» погасило задолженности. Кроме того, клуб вернул полномочия португальским директорам Жозе Семеду и Симау Коутинью, которых они лишились в декабре прошлого года.

7 февраля сообщалось, что из-за бойкота Роналду футбольная лига Саудовской Аравии потеряла 2,4 миллиарда долларов. Это произошло из-за того, что американская компания FOX Sports прекратила трансляции матчей чемпионата страны на фоне новостей о действиях Роналду.

41-летний Роналду был недоволен тем, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии не дает ему гарантий относительно изменений в управлении клубом. Кроме того, игрок считает, что организация выделяет конкурентам «Аль-Насра» больше денег на осуществление трансферных сделок.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 1 января 2023 года. За это время Роналду провел в составе команды 127 матчей, в которых забил 111 мячей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Великобритании может лишиться поста из-за дела Эпштейна. В чем обвиняют Стармера и как он реагирует на критику?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Samsung поймали на обмане с дешевыми смартфонами

    Галкин опубликовал фото из Москвы

    Волочкова пожаловалась на использование ее фото в рекламе алко-шоу

    Россиянам напомнили о возможности лишиться животного за долги

    Роналду прекратил забастовку

    США подписали соглашение о взаимодействии по мирному атому с постсоветской страной

    Электричество резко подорожало в одном из регионов Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok