Актер Сергей Бурунов похудел на 15 килограммов ради возлюбленной Леви

Российский актер, пародист и телеведущий Сергей Бурунов похудел ради возлюбленной Екатерины Леви. Откровениями он поделился в эфире передачи «Ты не поверишь».

48-летняя знаменитость признался, что сбросил 15 лишних килограммов, достигнув отметки в 83 килограмма. «Секс и спортзал. Функционально‑силовая тренировка, плавание. Девушка меня поставила на горные лыжи еще», — пояснил артист.

Кроме того, по словам Бурунова, он носит фитнес‑браслет, отслеживая фазы сна и частоту пробуждений. С подачи партнерши он также сменил гардероб, перейдя с толстовок и футболок на деловые костюмы.

В марте 2025 года заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский раскрыл секрет похудения на 35 килограммов. Артист заявил, что раньше изнурял себя диетами и ежедневными тренировками, однако избавиться от лишнего веса ему так и не удалось. В конечном счете он прибег к похудению с помощью препарата для лечения диабета.