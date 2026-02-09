Реклама

07:32, 9 февраля 2026Спорт

Трамп жестко ответил раскритиковавшему политику США американскому олимпийцу

Трамп назвал раскритиковавшего политику США американского олимпийца неудачником
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Jose Luis Magana / AP

Президент США Дональд Трамп жестко ответил раскритиковавшему политику страны американскому олимпийцу Хантеру Хессу, выступающему в лыжном фристайле. Трамп на своей странице в соцсети Truth Social назвал Хесса неудачником.

«Хантер Хесс, американский лыжник-олимпиец и настоящий лузер, говорит, что не представляет свою страну на нынешней Олимпиаде. Если это так, то ему не стоило бы отбираться в команду, и мне жаль, что он в нее попал. Трудно болеть за такого спортсмена», — написал президент США.

Хесс на пресс-конференции признался, что в данный момент представляет США со смешанными чувствами и не поддерживает политику страны. Спортсмен сделал такое заявление в ответ на вопрос об отношении к действиям агентов Иммиграционной и таможенной службы (ICE).

7 февраля сообщалось, что зрители Олимпийских игр осудили спортсменов из США из-за их политических высказываний. «Американским олимпийским спортсменам следует поучиться у теннисистов и не говорить плохо о своей стране и политике», — написал один из пользователей соцсети Х.

