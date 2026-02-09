Реклама

Россия
15:49, 9 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание безъядерных стран ЕС создать оружие массового поражения

Депутат Журова удивилась желанию европейских стран создать свое ядерное оружие
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Удивительно, что европейские страны захотели увеличить количество своего ядерного оружия, ведь их защищает НАТО, чего они тогда боятся, задалась вопросом зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что европейские страны, не обладающие ядерными силами, обсуждают возможность разработки собственного оружия массового поражения из-за России.

«Ядерное оружие всегда было сдерживающим механизмом, и мы участвовали в этой гонке вооружений исключительно из-за того, что нам угрожали, чтобы не повторялось тех событий, которые во Вторую мировую войну были и так далее. Может, напомнить, кто первый применил ядерное оружие по отношению к другим людям и сколько от этого пострадало? Самое удивительное, что теперь чуть ли не благодарят за это, обвиняя Россию, как будто это она Хиросиму устроила, а не Америка. Это же вопрос пропаганды. Удивительно, как можно перевернуть все», — высказалась депутат.

По мнению парламентария, кто-то хочет заработать на этих разработках, как и на войне.

«Они прекрасно понимают, что нет никакой необходимости дополнительно придумывать ядерное оружие. У нас уже был этот опыт с Америкой: разогнав это все, потом мы начали ограничивать. А сколько, а куда, а как утилизировать? Там целые программы появились, когда отношения стали чуть лучше, потому что столько оружия точно не надо, если хотя бы часть из него будет использована, на планете никого не останется. Поэтому, какой смысл иметь столько его, для чего?» — заключила спикер.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва даст полноценный военный ответ на нападение Европы. Дипломат подчеркнул, что Россия не собирается нападать на страны региона, поскольку ей это «совершенно ни к чему».

