Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:27, 10 февраля 2026Спорт

В «Аль-Насре» пообещали Роналду провести изменения в клубе

В «Аль-Насре» захотели уволить председателя совета директоров из-за Роналду
Владислав Уткин

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

В «Аль-Насре» захотели уволить председателя совета директоров из-за португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Arriyadiah.

Руководство пообещало Роналду провести в клубе изменения, его заверили, что «ошибки прошлого будут исправлены». Кроме того, в «Аль-Насре» намерены вернуть к работе бывших директоров Жозе Семеду и Симау Коутиньо. Они вынуждены были уйти со своих постов в конце декабря прошлого года. Также боссы клуба намерены уволить председателя совета директоров Абдуллу Аль-Маджеда.

Ранее сообщалось, что Роналду прекратил забастовку, из-за которой он пропустил два последних матча команды. Руководство погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками клуба, и это стало главным фактором, побудившим Криштиану вернуться к сотрудничеству.

7 февраля появилась информация, что саудовская лига потеряла 2,4 миллиарда долларов из-за бойкота Роналду. Американская телекомпания FOX Sports отказалась показывать матчи чемпионата из-за действий 40-летнего португальца. Игрок был недоволен тем, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии не гарантировал ему изменений в управлении клубом. Кроме того, Роналду считал, что конкуренты «Аль-Насра» получают больше возможностей для осуществления трансферов.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 1 января 2023 года. За это время Роналду провел в составе команды 127 матчей, в которых забил 111 мячей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров прокомментировал ограничение работы Telegram в России

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Лавров заявил о готовности России искать решения кризиса на Украине

    Врач призвал отказаться от нескольких продуктов на ужин ради крепкого сна

    Российский фигурист Гуменник показал короткую программу на Олимпиаде

    Долги американцев рекордно выросли

    В одном районе Москвы внезапно появился снежный зоопарк

    США ввели санкции против гражданина России

    Зеленский разрешил украинцам старше 60 лет служить в армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok