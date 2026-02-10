В «Аль-Насре» пообещали Роналду провести изменения в клубе

В «Аль-Насре» захотели уволить председателя совета директоров из-за Роналду

В «Аль-Насре» захотели уволить председателя совета директоров из-за португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает Arriyadiah.

Руководство пообещало Роналду провести в клубе изменения, его заверили, что «ошибки прошлого будут исправлены». Кроме того, в «Аль-Насре» намерены вернуть к работе бывших директоров Жозе Семеду и Симау Коутиньо. Они вынуждены были уйти со своих постов в конце декабря прошлого года. Также боссы клуба намерены уволить председателя совета директоров Абдуллу Аль-Маджеда.

Ранее сообщалось, что Роналду прекратил забастовку, из-за которой он пропустил два последних матча команды. Руководство погасило задолженность по зарплате перед сотрудниками клуба, и это стало главным фактором, побудившим Криштиану вернуться к сотрудничеству.

7 февраля появилась информация, что саудовская лига потеряла 2,4 миллиарда долларов из-за бойкота Роналду. Американская телекомпания FOX Sports отказалась показывать матчи чемпионата из-за действий 40-летнего португальца. Игрок был недоволен тем, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии не гарантировал ему изменений в управлении клубом. Кроме того, Роналду считал, что конкуренты «Аль-Насра» получают больше возможностей для осуществления трансферов.

Португалец выступает за «Аль-Наср» с 1 января 2023 года. За это время Роналду провел в составе команды 127 матчей, в которых забил 111 мячей.