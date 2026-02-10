Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
12:42, 10 февраля 2026

В РПЦ назвали ересью слова командира «Ахмата» о православии. Что он сказал о христианах и мусульманах?

Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Идеология» командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о вере мусульман и православных христиан в одного и того же Бога неприемлема для вторых, заявил глава Синодального миссионерского отдела архиепископ Савва (Тутунов).

Православный человек, исповедующий эту «идеологию», вступает в противоречие с православием

Савва (Тутунов)глава Синодального миссионерского отдела, архиепископ

Он пояснил, что точка зрения Алаудинова неприемлема в части богословского понимания второго пришествия Иисуса Христа.

При этом Савва подчеркнул, что «никто не имеет и не может иметь» претензий к тому, что генерал выражает свое мнение с точки зрения мусульманина, а также что «совершенно не нужны мнимые совпадения в исповедании, чтобы вместе бить врага и защищать Отечество». «Надо объединяться и на поле брани, и в совместных трудах. Но это не означает, что такого рода солидарность должна влиять на то, во что мы верим и как мы проповедуем свою веру», — отметил священник.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Тутунов напомнил и слова патриарха Кирилла, что православные не должны поступаться чистотой своей веры и нравственного учения церкви.

Тутунов поддержал своего заместителя, увидевшего ересь в мнении Алаудинова

Архиепископ указал, что своими словами выступает также в поддержку своего заместителя Сергия Фуфаева. Тот на прошлой неделе выступил с научно-апологетическим докладом, где проанализировал книгу Алаудинова.

«Данное учение представляет собой смешение идей ислама и христианства, приведшее к радикальному искажению фундаментальных основ православной веры, то есть к ереси», — пришел к заключению Фуфаев. Он призвал священников показывать людям несовместимость мнения генерала с православной верой.

К основным признакам ереси в книге священник отнес утверждения, что мусульмане и христиане верят в одного и того же Бога, верят в одного и того же Иисуса Христа, а также верят в то, что Иисус якобы поведет войска против Антихриста.

Командир «Ахмата» ответил критикам его мнения

Апти Алаудинов в ответ Фуфаеву призвал критиков своей книги идти на спецоперацию, чтобы придумать свою идеологию.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Он не согласился с заключением Фуфаева и заявил, что общее мнение церкви может быть выражено лишь «патриархом или Синодальным отделом». «Все остальное — как и везде — есть люди, которые что-то для себя там думают, хотят», — оценил Алаудинов слова замглавы Синодального миссионерского отдела.

«Мне что, ваша рецензия нужна? Вы можете написать свою книгу со своей идеей, вложить туда свою идеологию, и флаг вам в руки (...) Я вам предложить могу что: приходите на СВО, собираете подразделение, (...) объединяете войска и идете себе сами отдельно в бой», — заявил он.

