Россия
11:44, 10 февраля 2026Россия

Идеологию командира «Ахмата» объявили неприемлемой для христиан

Глава СМО архиепископ Савва: Идеология Апти Алаудинова неприемлема для христиан
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Разработанная главой спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым идеология о якобы существующем единстве понимания христианского Бога и Аллаха в исламе является неприемлемой для православных. Об этом объявил в Telegram глава Синодального миссионерского отдела (СМО) архиепископ Савва (Тутунов).

Так архиепископ отреагировал на выпад Алаудинова в адрес своего заместителя, священника Сергия Фуфаева, который высказал аналогичную точку зрения, заявив, что идеи командира ахматовцев приводят христиан к ереси.

«Сформулированная (...) Алаудиновым "идеология" (как он ее сам называет) неприемлема в части богословского понимания Второго Пришествия (...) Православный человек, исповедующий эту "идеологию", вступает в противоречие с православием», — написал Савва.

Он добавил, что для совместной борьбы христиан и мусульман за общие интересы, в том числе в зоне боевых действий, нет необходимости искать мнимые совпадения в вероисповедании.

Ранее Алаудинов со смехом отреагировал на адресованные христианам оценки Сергия Фуфаева его идеологии как ереси, заявив, что священнослужитель мог бы отправиться на спецоперацию, чтобы придумать собственную идеологию. Командир «Ахмата» добавил, что мнение Фуфаева не является значимым, так как взгляды церкви могут быть выражены лишь «Патриархом или Синодальным отделом». При этом Фуфаев является зампредом Синодального миссионерского отдела.

