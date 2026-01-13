Алаудинов одобрил призыв Зеленского отправить спецназ США за Кадыровым

Глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов поддержал призыв украинского президента Владимира Зеленского к американским властям отправить отряд спецназа «Дельта» в Чечню, чтобы выкрасть главу республики Рамзана Кадырова. При этом оттуда уже вряд ли кто-то улетит, считает генерал. Мнением он поделился в Telegram-канале.

3 января США нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро вместе с его женой. Впоследствии Зеленский предложил по аналогии высадить десант в Чечне и захватить главу республики Рамзана Кадырова. Он пояснил, что так Соединенные Штаты должны давить на Россию — по его словам, это заставило бы президента Владимира Путина задуматься.

Кадыров в ответ назвал украинского лидера чертом, а командир «Ахмата» заявил, что неожиданно поддерживает идею. Он призвал попробовать провернуть нечто подобное с главой Чечни и отметил, что ему интересно было бы посмотреть, что получится.

Вряд ли кто-то оттуда улетел бы, это раз. Второе — Кадыров Рамзан Ахматович, который там сидит вечно недовольный, что его не отпускают на СВО, мне кажется, преподал бы урок наглецам из Америки Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Ветераны российского спецназа не высоко оценили операцию США по захвату Мадуро

Мнением поделились ветераны российского подразделения «Альфа». По мнению спецназовцев, действия американцев не встретили сопротивления. Ветеран группы Игорь Сенин пояснил, что операция была подготовлена глобально. Сначала бойцы из США подавили все основные военные объекты, которые могли им противостоять, и вывели из строя инфраструктуру. «И только потом уже сам основной захват был подготовлен, — сказал собеседник издания. — То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь».

Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ветераны «Альфы» также сошлись во мнении, что российским спецназовцам не составит труда провести подобную операцию по захвату президента Украины, хотя этого не произойдет, поскольку Россия следует международному праву. «Но если будет приказ от верховного главнокомандующего — мне кажется, это элементарно. Изучить, выследить, где он находится, и спокойненько взять», — считает полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин.

Российский эксперт по безопасности, телохранитель Алексей Фонарев также усомнился в скорости и чистоте операции по захвату президента Венесуэлы. По его мнению, если бы США «захватили Мадуро чисто, они бы его сразу показали».