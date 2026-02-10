«За несколько дней до свадьбы». Стали известны подробности смерти награжденного Путиным в один день с Суровикиным экс-вагнеровца

Военблогер Живов: Командир «АрБата» Гаспарян погиб за несколько дней до свадьбы

Накануне стало известно о смерти при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции (СВО) известного бывшего вагнеровца Айка Гаспаряна с позывным Абрек. Сегодня военблогер Алексей Живов раскрыл некоторые подробности о последних днях дослужившегося до должности комбата «Армянского батальона» («АрБат») в составе Вооруженных сил РФ экс-вагнеровца.

Так, стало известно, что бойцу оставалось всего несколько дней до долгожданной свадьбы.

В зоне СВО за несколько дней до своей долгожданной свадьбы погиб достойный сын России и Армении — Айк Гаспарян, позывной Абрек. Айк три года сражался на СВО в штурмах Алексей Живов военблогер

Живов уточнил, что Гаспарян сначала штурмовал в первых рядах Бахмут (Артемовск), будучи в рядах ЧВК «Вагнер», после чего перешел в состав Российской армии.

Боец ЧВК «Вагнер» продвигается по разрушенному дому в Артемовске Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Гаспарян получил награду от Путина в один день с Суровикиным

Известно, что командир «АрБата» также участвовал в боях в районе Авдеевки в Донецкой народной республике и принимал участие в боевых действиях на территории ряда сел Курской области во время частичной оккупации региона украинскими солдатами.

[Гаспарян] подчеркивал, что для него война — прежде всего защита родины и проверка себя на прочность Влад Зиздок военкор

Почивший военнослужащий был лично награжден президентом России Владимиром Путиным медалью «За Отвагу». Торжественная церемония состоялась 31 декабря 2022 года. Тогда награду также получил бывший командующий объединенной группировкой войск СВО Сергей Суровикин.

Как отмечал пресс-секретарь главы РФ, военнослужащий из «Группы Вагнера» получил государственную награду за проявленный героизм.

Кроме того, известно, что он был кавалером ордена Мужества и всего имел десять наград. В том числе в январе 2023-го основатель «Вагнера» Евгений Пригожин вручил Абреку медаль «За взятие Соледара».

Вид на Артемовск из окна дома Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Абрек не раз оказывался на волоске от смерти

Гаспарян более трех лет возглавлял Армянский батальон, основанный бизнесменом Арменом Саркисяном, который в прошлом году стал жертвой террористов. Несмотря на название, подразделение не являлось этническим и поначалу состояло преимущественно из уроженцев Горловки, ДНР, — сам Саркисян также был родом оттуда.

Бойцы подразделения участвовали не только в освобождении Авдеевки, но и Новобахмутовки и Угледара, а его командир не раз оказывался в ситуациях, когда мог лишиться жизни. Однажды его «поцеловала» пуля украинского снайпера и бойцы уже было попрощались с ним, но Гаспарян встал и ответным выстрелом из РПГ-18 ликвидировал стрелка. Это произошло в пригороде Артемовска.

Слышу, ребята передают нашему командиру «Абрек — двести». А я думаю, неужели это душа из тела вышла и слышит. А потом чувствую, что-то теплое потекло по лицу. А каска слетела. Я трогаю, смотрю — кровь. Думаю, раз чувствую тепло, значит, я живой. Руками, ногами пошевелил, и ребята кричат: «Нет, он триста, триста, срочно эвакуацию!» А мне не больно Айк Гаспарян командир батальона «АрБат»

Как тогда уточнил Гаспарян, вражеская пуля прошла навылет.