03:00, 10 февраля 2026Из жизни

Женщина вышла замуж за приговоренного к пожизненному сроку и забеременела от него

В Канаде женщина забеременела от мужчины, приговоренного к пожизненному сроку
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: kittirat roekburi / Shutterstock / Fotodom

Жительница Канады забеременела от мужа, отбывающего пожизненный срок в тюрьме. Об их непростом романе она рассказала Need To Know.

По словам 39-летней женщины, называющей себя в интернете Б., она познакомилась с будущим мужем — Джастином — в 2003 году. Она приехала в тюрьму навестить партнера подруги, а Джастин отбывал первый месяц своего пожизненного заключения. Мужчина был первой любовью Б., но она вышла за него замуж только в 2024 году.

По словам Б., тюрьма почти не изменила Джастина с подросткового возраста. «Он стал мудрее, вдумчивее, спокойнее, но в глубине души остался таким же, как раньше», — рассказала она. Женщина заявила, что ее муж — очень добрый, нежный и терпеливый человек.

Сейчас супруги могут видеться раз в неделю. Каждые шесть-восемь недель им разрешают вместе ночевать. Как рассказывает Б., каждый раз, когда она думает, что ей сложно, она вспоминает о положении Джастина. Она понимает, что мужчине тяжелее, чем ей, при этом он никогда не жалуется на жизнь в тюрьме.

Мужчина провел за решеткой уже 23 года и может выйти условно-досрочно. Б. надеется, что это произойдет, и они будут воспитывать ребенка вместе.

Ранее сообщалось, что 29-летняя жительница Норвегии по имени Верона обручилась с заключенным из США на первом свидании. Она рассказала, что в его тюрьме запрещены свидания наедине, они могут лишь поцеловаться и обняться на прощание.

    Женщина вышла замуж за приговоренного к пожизненному сроку и забеременела от него

