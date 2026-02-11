Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

16:34, 11 февраля 2026Силовые структуры

Отменено решение об изъятии дома и земли у бывшего замглавы Минобороны России

Мосгорсуд отменил решение об изъятии у экс-замглавы МО РФ Иванова дома и участка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Мосгорсуд отменил решение в части изъятия у бывшего замглавы Минобороны России Тимура Иванова земельного участка и жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

Решение принято по итогам рассмотрения в закрытом режиме апелляционной жалобы и апелляционного представления прокуратуры на решение Пресненского районного суда Москвы, который обратил в доход государства имущество экс-чиновника и его семьи общей стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей.

В судебном решении отмечается, что замминистра в период госслужбы на неподтвержденные доходы приобрел доли в четырех коммерческих организациях стоимостью свыше 70 миллионов рублей, 44 объекта недвижимости в Москве, Карелии, Московской и Тверской областях, 13 мотоциклов, 23 автомобиля, 2,5 килограмма ювелирных изделий и наличные в разной валюте на общую сумму 257 миллионов рублей. Имущество было оформлено на родственников, знакомых и аффилированные структуры.

Сам экс-замглавы Минобороны заявил, что не понимает сути этого иска. Он настаивает, что активы появились у него на законных основаниях.

Решение Пресненского суда Генпрокуратура оспаривала в части отказа в изъятии автомобиля Bentley Continental GТ 2004 года выпуска, оформленного на бывшую жену Иванова Светлану Захарову.

