Генпрокуратура пожаловалась на автомобиль Bentley из гаража бывшего замминистра Иванова

ГП обжаловала решение об изъятии имущества у экс-замглавы Минобороны РФ Иванова

Генпрокуратура России подала жалобу на решение об изъятии имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова общей стоимостью свыше 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционное представление от имени первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина зарегистрировано в суде. Сам Иванов и другие ответчики пока не обжаловали решение суда первой инстанции.

Пресненский суд Москвы почти в полном объеме удовлетворил иск ведомства об обращении в доход государства активов экс-чиновника, отказав лишь в изъятии автомобиля Bentley Continental GТ 2004 года выпуска, оформленного на бывшую жену Иванова Светлану Захарову.

В судебном решении отмечается, что замминистра в период госслужбы на неподтвержденные доходы приобрел доли в четырех коммерческих организациях стоимостью свыше 70 миллионов рублей, 44 объекта недвижимости в Москве, Карелии, Московской и Тверской областях, 13 мотоциклов, 23 автомобиля, 2,5 килограмма ювелирных изделий и наличные в разной валюте на общую сумму 257 миллионов рублей. Имущество было оформлено на родственников, знакомых и аффилированные структуры.

Сам экс-замглавы Минобороны заявил, что не понимает сути этого иска. Он настаивает, что активы появились у него на законных основаниях.