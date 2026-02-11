Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
11:46, 11 февраля 2026Экономика

Ушедший из России гигант сократит почти 6 тысяч сотрудников

Руководство Heineken сократит 7 процентов персонала в 2026-2027 годах
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Руководство нидерландского гиганта пивоварения — Heineken — сократит 7 процентов персонала, около 6 тысяч человек, в 2026-2027 годах. О планах компании избавиться от части сотрудников сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность концерна за 2025 год.

В настоящее время Heineken располагает около 85 тысячами сотрудников, работающих по всему миру. Таким образом, под массовое сокращение попадет 5950 человек.

Подобная стратегия, отметили в пивоваренной компании, позволит оптимизировать растущие издержки и повысить эффективность труда оставшихся сотрудников. Кроме того, массовое сокращение поспособствует ускорению производственных процессов на предприятиях концерна. «Нашим приоритетом остается ускорение роста за счет увеличения производительности», — констатировал глава ушедшего из России гиганта Дольф Ван ден Бринк.

О планах уволить тысячи сотрудников компания объявила на фоне сокращения мировых продаж и выручки. Первый показатель за 12 месяцев упал на 1,2 процента, а второй — на 3,6 процента. В этом году, ожидают в Heineken, ситуация на глобальном рынке пива существенно не изменится.

Ранее компания объявила о намерении реорганизовать свой головной офис в Амстердаме. С потерей рабочего места в результате могут столкнуться 400 сотрудников. Что касается российских активов, то они были проданы группе «Арнест» в конце лета 2023 года. Сумма сделки составила 11,5-12 миллиардов рублей. В декабре того же года компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» сменила название на «Объединенные пивоварни — холдинг».

