16:17, 11 февраля 2026Мир

В парламенте Италии раскритиковали Зеленского и помощь Киеву

Итальянский депутат Сассо: Зеленский заинтересован в конфликте из личной выгоды
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не представляет интересы украинского народа и лишь заинтересован в продолжении конфликта ради личной выгоды. Об этом заявил депутат итальянского парламента Россано Сассо, представивший соответствующую поправку к декрету о продолжении помощи Рима Киеву до конца года, передает газета Repubblica.

«Мы считаем бессмысленным отправлять больше оружия стране, которая не входит в Евросоюз и которая должна завтра подписать мирный договор, потому что она не в состоянии победить Россию», — сказал политик. По его мнению, дальнейшие поставки вооружений Киеву контрпродуктивны.

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинский лидер может объявить о проведении в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля. При этом отмечалось, что Украина вряд ли выполнит условия администрации президента США Дональда Трампа о проведении президентских выборов и референдума о мирном соглашении с Россией до 15 мая.

Кроме того, источники «РБК-Украина» в окружении Зеленского также опровергли информацию о подготовке к выборам. По словам собеседника издания, объявления о начале выборов не будет, пока их проведение не станет безопасным.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), комментируя публикацию FT, заявил, что Зеленский не сможет переизбраться, так как все украинцы его ненавидят. Парламентарий подчеркнул, что ненависть к президенту испытывают все, включая его коллег по студии «Квартал 95», друзей детства и работников его собственного офиса. Он также отметил, что украинцы мечтают о том, чтобы Зеленский никогда больше не оказался ни на одной должности.

