Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:42, 12 февраля 2026Наука и техника

Дрон ВСУ снял сбившую его ракету

Украинский дрон снял сбившую его ракету комплекса «Тор-М1»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский разведывательный беспилотник снял зенитную управляемую ракету (ЗУР) российского комплекса «Тор-М1», которая сбила его. На соответствующий кадр обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На стоп-кадре, сделанном разведывательным аппаратом Shark ВСУ, видна ЗУР 9М330. Судя по ее близкому расположению, «Тор» Вооруженных сил России успешно поразил дрон противника.

ЗУР 9М330 несет боевую часть весом 14,8 килограмма. Ракета летит к цели на скорости более 2500 километров в час. Боевая машина «Тор-М1» несет восемь зенитных ракет.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

Ранее в феврале генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил, что в боевые машины ЗРК семейства «Тор» внесли десятки изменений с учетом опыта применения комплекса в зоне СВО.

В январе источники «Известий» рассказали, что Вооруженные силы России начали использовать дроны-перехватчики для прикрытия позиций ЗРК «Тор-М2».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Раскрыта цель приезда Эпштейна в центр ядерной промышленности России

    Россиян предупредили о срезании кешбэка

    В российском городе пожаловались на трехлетний «геноцид»

    Стало известно о планах Европы ударить по ключевой российской отрасли

    Угрозы генсека НАТО из-за Сувалкского коридора объяснили

    Иностранец попытался изнасиловать россиянку в общежитии Москвы

    Россиянин получил 11 лет колонии из-за 30 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok