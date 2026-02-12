Гражданин Финляндии заработал миллионы на войне с Россией

В ДНР утвердили обвинение финскому наемнику ВСУ Консте Сулкакоски

В Донецкой народной республике (ДНР) утверждено обвинительное заключение в отношении 26-летнего гражданина Финляндии Консты Сулкакоски. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным следствия, в декабре 2023 года финн прибыл на территорию Украины и вступил в ряды Интернационального легиона, прошел обучение на тренировочных базах, а после начал воевать против Российской армии в качестве наемника. Участие финна отмечено в боях на территории ДНР. Летом 2024 года иностранец решил прекратить свою карьеру наемника и покинул Украину. За боевые действия против России Сулкакоски получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 5,2 миллиона рублей.

Иностранный наемник объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что другой 37-летний гражданин Финляндии Харри Вяйсянена заработал в качестве наемника всего 170 тысяч рублей.