Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:28, 12 февраля 2026Силовые структуры

Гражданин Финляндии заработал миллионы на войне с Россией

В ДНР утвердили обвинение финскому наемнику ВСУ Консте Сулкакоски
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bernat Armangue / AP

В Донецкой народной республике (ДНР) утверждено обвинительное заключение в отношении 26-летнего гражданина Финляндии Консты Сулкакоски. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным следствия, в декабре 2023 года финн прибыл на территорию Украины и вступил в ряды Интернационального легиона, прошел обучение на тренировочных базах, а после начал воевать против Российской армии в качестве наемника. Участие финна отмечено в боях на территории ДНР. Летом 2024 года иностранец решил прекратить свою карьеру наемника и покинул Украину. За боевые действия против России Сулкакоски получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 5,2 миллиона рублей.

Иностранный наемник объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что другой 37-летний гражданин Финляндии Харри Вяйсянена заработал в качестве наемника всего 170 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Петербурге пропали двое детей матери-сектантки

    Власти проработают меры поддержки российских металлургов

    Страна БРИКС резко сократила поставки популярного вида мяса в Россию

    Тысячи жителей российского города остались без воды

    Мужчина получил срок за фотографии в новом российском регионе

    Хирург раскрыл правду о пластике 56-летней Эвелины Бледанс

    Свекровь «со взглядом тигрицы» оказалась замешана в трагедии с россиянкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok