Спорт
09:53, 12 февраля 2026Спорт

Канадский тренер предложил НХЛ вывести из обращения номер Овечкина

Канадский тренер Лав: НХЛ должна вывести из обращения номер Александра Овечкина
Владислав Уткин
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Канадский тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» Митч Лав предложил руководству Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вывести из обращения номер российского капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

«Овечкин должен быть в одном ряду с такими людьми, как Уэйн Гретцки, Горди Хоу и Бобби Орр — величайшими хоккеистами в истории. Считаю, что лига должна вывести его номер из обращения», — сказал Лав.

Овечкин выступает за «Вашингтон» под 8-м номером. Он играет в составе команды с 2005 года, его контракт заканчивается 30 июня 2026 года. Пока у форварда нет конкретных планов относительно того, где он собирается продолжать карьеру. Несколько недель назад хоккеист общался с генеральным менеджером клуба Крисом Патриком, но они не обсуждали его будущее.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 59 матчей в НХЛ, в которых набрал 48 очков (22 шайбы + 26 передач). В данный момент «Вашингтон» идет на десятом месте в таблице Восточной конференции. В активе столичного клуба 65 очков после 59 матчей, отставание от зоны плей-офф составляет четыре очка.

На протяжении всей карьеры в НХЛ Овечкин выступает только за «Кэпиталс». В 2018-м россиянин привел клуб к победе в Кубке Стэнли. Кроме того, форвард — рекордсмен лиги по количеству голов в регулярных чемпионатах, у него 919 шайб. Всего за карьеру в НХЛ у Овечкина 996 шайб, он находится в 20 голах от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки, который включает в себя голы в регулярных чемпионатах и плей-офф.

