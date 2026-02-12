МОК вернул аккредитацию украинскому скелетонисту Гераскевичу

Президент МОК Ковентри попросила вернуть аккредитацию украинцу Гераскевичу

Международный олимпийский комитет (МОК) вернул аккредитацию украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу. Об этом сообщается на сайте организации.

«В порядке исключения после очень уважительной беседы со спортсменом президент МОК Кирсти Ковентри попросила председателя дисциплинарной комиссии пересмотреть решение об отзыве аккредитации Гераскевича на Игры в Италии», — гласит заявление МОК.

Ранее МОК дисквалифицировал Гераскевича за ношение шлема с фотографиями погибших украинских спортсменов. Это противоречило правилам Олимпийской хартии. Спортсмену предлагали использовать траурную повязку, чтобы почтить память соотечественников, но он отказался.

Ранее МОК предъявил претензии к экипировке еще двух украинских спортсменов — скелетониста Олега Гандея и фристайлистки Екатерины Коцар. Гандею запретили выступать в шлеме с надписью «Там, где есть героизм, нет окончательного поражения», а Коцар не допустили до старта со шлемом, на котором было написано Be brave like Ukrainians («Будьте храбрыми, как украинцы», — прим. «Ленты.ру»).

Зимняя Олимпиада-2026 проходит в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие 13 спортсменов из России, они соревнуются в нейтральном статусе.