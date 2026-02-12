Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:14, 12 февраля 2026Спорт

МОК вернул аккредитацию украинскому скелетонисту Гераскевичу

Президент МОК Ковентри попросила вернуть аккредитацию украинцу Гераскевичу
Владислав Уткин

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) вернул аккредитацию украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу. Об этом сообщается на сайте организации.

«В порядке исключения после очень уважительной беседы со спортсменом президент МОК Кирсти Ковентри попросила председателя дисциплинарной комиссии пересмотреть решение об отзыве аккредитации Гераскевича на Игры в Италии», — гласит заявление МОК.

Материалы по теме:
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
Сегодня

Ранее МОК дисквалифицировал Гераскевича за ношение шлема с фотографиями погибших украинских спортсменов. Это противоречило правилам Олимпийской хартии. Спортсмену предлагали использовать траурную повязку, чтобы почтить память соотечественников, но он отказался.

Ранее МОК предъявил претензии к экипировке еще двух украинских спортсменов — скелетониста Олега Гандея и фристайлистки Екатерины Коцар. Гандею запретили выступать в шлеме с надписью «Там, где есть героизм, нет окончательного поражения», а Коцар не допустили до старта со шлемом, на котором было написано Be brave like Ukrainians («Будьте храбрыми, как украинцы», — прим. «Ленты.ру»).

Зимняя Олимпиада-2026 проходит в итальянских городах Милан и Кортина д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие 13 спортсменов из России, они соревнуются в нейтральном статусе.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о появлении в зоне СВО мощнейшей замены «Солнцепека»

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Раскрыто многомиллионное хищение из российского бюджета

    Стал известен неожиданный фактор снижения риска проблем с сердцем

    Предсказан ответ России на размещение американских ракет в Германии

    Названо допустимое количество блинов в сутки

    Безрукову задали вопрос о назначении в Школу-студию МХАТ

    В России оценили риск эскалации после угрозы генсека НАТО из-за Сувалкского коридора

    Стало известно о смерти пережившей оккупацию Суджи россиянки от рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok