16:02, 12 февраля 2026Экономика

Китай начал закупки венесуэльской нефти у США

Министр энергетики США Райт заявил о возвращении Китая к венесуэльской нефти
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая возобновили закупки нефти в Венесуэле, после того как США арестовали ее президента Николаса Мадуро и установили контроль над нефтяной отраслью республики. Об этом во время визита в Каракас заявил американский министр энергетики Крис Райт, передает Bloomberg.

До операции американских спецслужб в начале января Китай был основным покупателем венесуэльской нефти. Страна имела возможность игнорировать санкции США и получать сырье со значительными скидками.

Как утверждают источники, после потрясений в латиноамериканской стране китайские НПЗ поставили все сделки на паузу, перейдя к альтернативным поставщикам. Райт не уточнил, какой объем сырья был продан Китаю из Венесуэлы и на каких условиях.

В Пекине не смогли оперативно прокомментировать эту информацию. Страна является крупнейшим в мире импортером нефти, но ее нефтеперерабатывающая отрасль поделена на два больших сегмента. Государственные НПЗ более требовательны к происхождению нефти и стараются не нарушать западные санкции. Однако частные нефтепереработчики активно скупают подсанкционную нефть, в том числе помимо Венесуэлы, из Ирана и России.

Три недели назад глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Китай лишился доступа к дешевой нефти из Венесуэлы и теперь вынужден покупать сырье у России и Ирана.

Ранее сообщалось, что на фоне проблем с поставками в Индию в последний месяц российские экспортеры нефти начали предлагать Китаю максимальные скидки на свои партии.

