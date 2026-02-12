Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 12 февраля 2026Россия

Соратник Кадырова выложил видео об особом уважении русского святого к исламу

Глава «Ахмата» Алаудинов выложил видео про аят Корана на шлеме святого Невского
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Апти Алаудинов «АХМАТ»

На шлеме русского святого благоверного князя Александра Невского якобы была изображена цитата из священной для мусульман книги, Корана — 13-й аят из 61-й суры. Это следует из видео, которое выложил в своем Telegram-канале соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

На видео, которое Алаудинов подписал словами «Ахмат сила — Россия мощь, Бог един — Аллаху акбар!» запечатлена речь священника Русской православной церкви Григория Матрусова. Священнослужитель рассказал, что упомянутый выше шлем якобы хранится в музеях Московского Кремля, и это якобы говорит об особом отношении и уважении святого князя к исламу. Предположительно, попавшую на видео фразу Матрусов произнес на форуме «Богословское наследие мусульман России» в Татарстане. Исторический журнал «Родина» опровергал предположения, что хранящийся в Кремле шлем с аятом может быть связан с Александром Невским — авторы издания отмечали, что такая легенда распространилась в XIX веке благодаря имевшему репутацию лжеца писателю Павлу Свиньину.

На сайте музея в подписи к шлему с указанным аятом говорится, что он был выкован лишь в 1621 году, то есть спустя почти 400 лет после смерти святого князя.

Алаудинов утверждал, что читает «все священные для христиан писания» и может цитировать их «от корки до корки». Также он репостит в свой блог упоминания себя как утонченного богослова. В то же время, в синодальном миссионерском отделе Московского патриархата считают, что рассуждения Алаудинова о связи христианства и ислама ведут к ереси.

Материалы по теме:
«Войско Иисуса», джихад и украинские трофеи. Об Апти Алаудинове и его священной войне вышла книга. Каким в ней предстал генерал?
«Войско Иисуса», джихад и украинские трофеи.Об Апти Алаудинове и его священной войне вышла книга. Каким в ней предстал генерал?
11 января 2026
«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой
«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой
18 декабря 2025
Блогеры, военкоры и бойцы СВО поругались из-за «криптохохлов» — вмешались Бэтмен, глава «Ахмата» и лидер «Мужского государства»
Блогеры, военкоры и бойцы СВО поругались из-за «криптохохлов» — вмешались Бэтмен, глава «Ахмата» и лидер «Мужского государства»
21 ноября 2025

В ответ на это Алаудинов записал видеообращение, где отказался считать значимым заключение зампреда отдела (с которым согласился и его глава), хотя в том же видео заявил, что мнение церкви может быть выражено лишь «патриархом или синодальным отделом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Петербурге пропали двое детей матери-сектантки

    Власти проработают меры поддержки российских металлургов

    Страна БРИКС резко сократила поставки популярного вида мяса в Россию

    Тысячи жителей российского города остались без воды

    Мужчина получил срок за фотографии в новом российском регионе

    Хирург раскрыл правду о пластике 56-летней Эвелины Бледанс

    Свекровь «со взглядом тигрицы» оказалась замешана в трагедии с россиянкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok