Соратник Кадырова выложил видео об особом уважении русского святого к исламу

Глава «Ахмата» Алаудинов выложил видео про аят Корана на шлеме святого Невского

На шлеме русского святого благоверного князя Александра Невского якобы была изображена цитата из священной для мусульман книги, Корана — 13-й аят из 61-й суры. Это следует из видео, которое выложил в своем Telegram-канале соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, глава спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

На видео, которое Алаудинов подписал словами «Ахмат сила — Россия мощь, Бог един — Аллаху акбар!» запечатлена речь священника Русской православной церкви Григория Матрусова. Священнослужитель рассказал, что упомянутый выше шлем якобы хранится в музеях Московского Кремля, и это якобы говорит об особом отношении и уважении святого князя к исламу. Предположительно, попавшую на видео фразу Матрусов произнес на форуме «Богословское наследие мусульман России» в Татарстане. Исторический журнал «Родина» опровергал предположения, что хранящийся в Кремле шлем с аятом может быть связан с Александром Невским — авторы издания отмечали, что такая легенда распространилась в XIX веке благодаря имевшему репутацию лжеца писателю Павлу Свиньину.

На сайте музея в подписи к шлему с указанным аятом говорится, что он был выкован лишь в 1621 году, то есть спустя почти 400 лет после смерти святого князя.

Алаудинов утверждал, что читает «все священные для христиан писания» и может цитировать их «от корки до корки». Также он репостит в свой блог упоминания себя как утонченного богослова. В то же время, в синодальном миссионерском отделе Московского патриархата считают, что рассуждения Алаудинова о связи христианства и ислама ведут к ереси.

В ответ на это Алаудинов записал видеообращение, где отказался считать значимым заключение зампреда отдела (с которым согласился и его глава), хотя в том же видео заявил, что мнение церкви может быть выражено лишь «патриархом или синодальным отделом».