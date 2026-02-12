Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
09:45, 12 февраля 2026Наука и техника

Обозначены задачи российского R-SAVER-1

Российский катер R-SAVER-1 можно адаптировать под требования заказчика
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех

Российский морской катер R-SAVER-1 можно адаптировать под требования заказчика. Задачи робототехнического комплекса ТАСС в ходе международной выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) обозначил официальный представитель компании-разработчика.

«R-SAVER-1 имеет открытую конфигурацию системы управления и потенциально может быть адаптирован под требования заказчика, в том числе для усиления флота стран-эксплуатантов относительно дешевыми и эффективными средствами с дальностью действия и мореходностью», — сказал собеседник.

По его словам, изделие может применяться в нефтегазовой отрасли, в частности, для осмотра трубопроводов, забора проб воды и контроля за акваторией.

Ранее представитель компании-разработчика сообщил, что морской катер R-SAVER-1 получил практически неограниченную дальность.

В январе газете «Известия» знакомые с ситуацией источники сообщили, что Вооруженные силы России направят на защиту Арктики дополнительные силы боевых пловцов.

