10:04, 11 февраля 2026Наука и техника

Российский R-SAVER-1 получил неограниченную дальность

Российский катер R-SAVER-1 получил практически неограниченную дальность
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский морской катер R-SAVER-1, предназначенный, в частности, для поиска и спасения людей, получил практически неограниченную дальность. Об этом ТАСС в ходе международной выставки World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) сообщил официальный представитель компании-разработчика.

По его словам, катер получил пару двигателей, позволяющих развивать скорость до 55 узлов на дальности до 350 морских миль. Рабочий диапазон температур изделия — от минус 2 до плюс 55 градусов Цельсия. «Аппарат оснащен глобальной навигационной спутниковой системой, дальность связи и управления практически не ограничена», — добавил собеседник.

В январе газете «Известия» знакомые с ситуацией источники сообщили, что Вооруженные силы России направят на защиту Арктики дополнительные силы боевых пловцов.

В том же месяце изданию знакомые с ситуацией источники рассказали, что базы Военно-морского флота России начали защищать безэкипажными катерами, использующимися для патрулирования акватории и уничтожения надводных дронов противника и других объектов.

