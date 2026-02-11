Милонов посоветовал Сабурову публично поддержать Россию в украинском конфликте

Российский комик Нурлан Сабуров должен проявить серьезность и публично поддержать Россию в украинском конфликте. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова передает РИА Новости.

Парламентарий выразил уверенность в том, что с подобной твердой позицией проблемы с въездом на территорию страны могли бы решиться быстрее. По его мнению, «духовная теплохладность» всегда приводит к проблемам в мирской жизни.

«Стойкое нежелание показаться нехорошим в глазах беглой оппозиции обернулось серьезным жизненным разворотом в биографии Сабурова», — добавил Милонов.

Информация о 50-летнем ограничении на въезд в Россию юмористу Нурлану Сабурову появилась на просторах сети 6 февраля. Ведущего популярного российского шоу «Что было дальше?» остановили на досмотре во Внуково, куда он прибыл из Дубая. Решение было объяснено тем, что стендап-комик нарушал миграционное и налоговое законодательство России, а также критиковал спецоперацию на Украине. Он отправился в Алматы.

Сам Сабуров успел прокомментировать сложившуюся ситуацию. Шоумен поблагодарил Россию за творческое развитие и отметил, что вопрос с запретом решают юристы. Позднее в Генпрокуратуре Казахстана, откуда юморист родом, заявили, что необходимо изучить видео, на котором комик передает мотоциклы подразделению «Легион Вагнер Истра». Согласно законодательству страны, за финансирование конфликта предусмотрено наказание до 12 лет тюрьмы.

