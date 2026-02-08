Комик Сабуров впервые прокомментировал запрет на въезд в Россию

Сабуров поблагодарил РФ за творческое развитие, вопрос с запретом решают юристы

Комик Нурлан Сабуров после депортации из России впервые прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он поблагодарил Россию за творческой развитие, комментарий размещен в его аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юморист напомнил, что его творческий путь начался 15 лет назад в Екатеринбурге и продолжился в Москве. Он состоялся в России как артист и обрел большую многонациональную аудиторию. Сабуров поблагодарил своих поклонников.

Сабуров отказался комментировать запрет на въезд в Россию, отметив лишь, что юристы решают с компетентными органами этот вопрос. Комик попросил журналистов проявить уважение к его частной жизни.

Ранее сообщалось, что у стенлапера запланироваеы концерты в Китае и Таиланде.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Его остановили на досмотре во Внуково, куда он прибыл из Дубая. Решение не пускать комика в страну объяснили тем, что он нарушал миграционное и налоговое законодательство России, а также критиковал спецоперацию на Украине. Комик отправился в Алма-Ату.