Россия
17:06, 12 февраля 2026Россия

В российском городе трое детей заживо сгорели в квартире

«112»: Во Владивостоке трое детей заживо сгорели при пожаре в квартире
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал 112

Во Владивостоке трое детей заживо сгорели при пожаре в квартире. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, пламя охватило квартиру в доме в российском городе на улице Толстого. В результате не удалось спасти детей 3, 6 и 9 лет.

Они находились дома одни, без взрослых. Возгорание удалось локализовать. Сотрудники городской прокуратуры организовали проверку по факту случившегося.

До этого стало известно, что в Смоленской области родители и девятилетний сын не выжили при пожаре в частном доме.

По предварительной версии, к трагедии могло привести неправильное обращение с печью.

Еще раньше трое детей и двое взрослых сгорели заживо в Якутии. Тогда пламя охватило частный дом в селе Нюрбачан Нюрбинского района.

