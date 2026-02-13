Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

08:03, 13 февраля 2026Мир

США задумались об отправке топлива на Кубу

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Norlys Perez / Reuters

Соединенные Штаты, объявившие ранее нефтяную блокаду Кубы, рассматривают возможность отправки на остров топлива для гуманитарных целей. К такому выводу пришел журнал Economist со ссылкой на информированные источники.

Как пишет издание, речь идет о небольших объемах топлива. То есть газа для приготовления пищи и дизельного топлива для поддержания работы водопроводной инфраструктуры.

В конце января американский глава Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение.

Ранее в Кремле рассказали, что Россия не стремится к эскалации в отношениях с США из-за ситуации с поставками нефти на Кубу. В то же время МИД РФ призвало россиян, застрявших на Кубе во время отпуска, сохранять спокойствие на фоне задержек с возвращением на родину.

До этого стало известно, что самолеты временно прекратят летать из России на Кубу из-за нехватки топлива. Такое решение приняли авиакомпании «Россия» и Nordwind.

