Из жизни
09:20, 13 февраля 2026Из жизни

В канализации нашли «жирберг» размером с четыре автобуса

В Австралии раскрыли происхождение таинственных шаров на пляжах
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Detroit PBS / YouTube

В Австралии под станцией очистки сточных вод Малабара нашли огромный «жирберг», связанный с таинственными шарами на близлежащих пляжах. Об этом сообщает abc.net.au.

Компания Sydney Water, отвечающая за сточные воды штата Новый Южный Уэльс, отметила, что пока точно не знает размеры обнаруженного «жирберга». Так называют застывшую в канализационной системе массу из жира, оставшегося после приготовления еды, и чего-то неразлагающегося (например, влажных салфеток). По предварительным оценкам, его размер сравним с четырьмя автобусами.

По словам представителей компании, сгусток жира занял собой труднодоступные участки канализации, поэтому извлекать его будут долго. Все это время жителям штата придется терпеть появление вонючих шаров на пляжах. В Sydney Water раскрыли происхождение давней проблемы. Шары оказались частями «жирберга», которые на берег выносил океан.

Шарообразные сгустки белого и черного цветов стали находить на побережьях Сиднея еще зимой 2024 года. Сначала эксперты предполагали, что на австралийские пляжи вынесло остатки разлива нефти, но экспертиза не подтвердила эту теорию.

Исследователи нашли в собранных образцах человеческие фекалии, а также химические вещества и решили, что шары могли оказаться на пляжах из-за неправильной работы заводов по очистке сточных вод. Тогда представители предприятий заявили, что не наблюдали никаких сбоев в работе, и отвергли все обвинения. В Sydney Water признали, что эти заявления были неверными.

Чтобы решить проблему «жирберга» и его производных, нужно модернизировать завод в пригороде Сиднея Малабар. Он начал работу еще в 1990-х годах и оказался не предназначен для очистки того объема воды, что поступает в него сейчас. Работы на заводе займут около 10 лет.

Ранее сообщалось, что на востоке Лондона, Великобритания, рабочие обнаружили в канализационных трубах огромные сгустки жира. Их общий вес и длина достигают 100 тонн и 100 метров соответственно.

    Обсудить
