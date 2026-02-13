Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Возможность эвакуации россиян с Кубы прокомментировали

Генконсул РФ в Гаване: Эвакуация россиян с Кубы не планируется
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Norlys Perez / Reuters

Эвакуация россиян с Кубы на фоне топливного кризиса не планируется в настоящее время. Такую возможность прокомментировал исполняющий обязанности генконсула РФ в Гаване Алексей Некрасов, его слова передает ТАСС.

Он подчеркнул, что авиакомпании выполняют регулярные вывозные рейсы, чтобы соотечественники добрались до дома после отпуска по билетам, купленным самостоятельно.

Ранее стало известно, что авиакомпании «Россия» и Nordwind приостановят полеты на Кубу. Даты вывозных рейсов для российских туристов с Варадеро назначены на 12, 14, 17, 19, 21 февраля. Рейс из Гаваны в Москву запланирован на 16 февраля. МИД РФ призвало россиян, застрявших на Кубе во время отпуска, сохранять спокойствие на фоне задержек с возвращением на родину.

