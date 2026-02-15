Реклама

13:24, 15 февраля 2026

Австрийского прыгуна с трамплина дисквалифицировали на Олимпиаде из-за размера обуви

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matthias Schrader / AP

Австрийского прыгуна на лыжах с трамплина Даниэля Чофенига дисквалифицировали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Причиной для отстранения стал размер обуви спортсмена, превышающий допустимую величину на 4 миллиметра. Спортсмен обеспечил себе место в финале, после чего организаторы измерили его обувь.

«К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила», — заявил австриец.

Финал в прыжках на лыжах с большого трамплина на Олимпиаде прошел 14 февраля. Победу в соревнованиях одержал словенец Домен Превц.

