07:50, 15 февраля 2026Спорт

Бывший футболист сборной России высказался о 28-летней разнице в возрасте с женой

Экс-игрок Нигматуллин не видит страшного в 28-летней разнице в возрасте с женой
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @ruslan_nigmatullin

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин в интервью YouTube-каналу «Алена, Блин!» высказался о 28-летней разнице в возрасте с женой.

Экс-игрок заявил, что у него полное совпадение вкусов в музыке, еде, мировоззрении и философии с женой. Нигматуллин отметил, что такая гармония стала для него приятным сюрпризом, преодолевшим кажущуюся пропасть поколений. «У нас другая история любви», — подчеркнул он.

Ранее Нигматуллин рассказал, что лишился 120 миллионов рублей из-за мошенничества со стороны бывшей супруги. Он подчеркнул, что не опустил руки и стал работать усерднее, однако ситуация сильно изменила его.

В бытность футболистом Нигматуллин провел за сборную России 24 матча. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны: дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом».

