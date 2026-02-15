Реклама

10:20, 15 февраля 2026

Капитан сборной Швеции по хоккею привез в Олимпийскую деревню свои подушки

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hassan Ammar / AP

Нападающий «Колорадо Эвеланш» и капитан сборной Швеции по хоккею Габриэль Ландеског поделился впечатлениями от проживания в Олимпийской деревне на Играх-2026. Об этом сообщает ТАСС.

По словам игрока, ему очень комфортно. «Я привез свои собственные подушки, со мной по соседству хороший друг», — заявил Ландеског.

Швед также оценил переезд сборной Канады по хоккею из Олимпийской деревни в пятизвездочный отель. «Конечно, я буду скучать, что не увижу теперь своих друзей в обеденном зале», — сказал игрок.

Сборная Швеции на Олимпиаде на групповом этапе выиграла два матча из трех и заняла третье место в группе B. Ландеског отметился одним голом.

