Мать Гуменника рассказала о проблемах с визой у фигуриста перед Олимпиадой

Елена Гуменник, мать российского фигуриста Петра Гуменника, рассказала о проблемах с визой у сына перед стартом зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает Sport24.

«Визу же делают электронную, но у Пети что-то там случилось, и ему пришлось оформлять обычную. Он тогда позвонил и сказал: "У меня есть радостная новость — с визой все хорошо, но есть очень неприятная — мне запретили музыку"», — рассказала Гуменник.

Россиянин на Олимпиаде-2026 занял шестое место. После короткой программы он располагался на 12-й позиции.

В короткой программе за несколько дней до старта Игр Гуменнику пришлось поменять музыку. Организаторы не одобрили композицию из фильма «Парфюмер» из-за проблем у россиянина с авторскими правами на нее.