Спонсоры киевского режима сделали соответствующие выводы после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Михаил Галузин.
«Это нападение осудили во многих странах. Наши партнеры воочию еще раз убедились в террористической сущности хунты Владимира Зеленского. Все видели кадры передачи в Москве нашими военными американцам контроллера полетного задания с одного из сбитых украинских беспилотников, нацеленных на резиденцию президента России», — сказал Галузин.
Замминистра добавил, что теми, кто спонсирует Киев, были сделаны «соответствующие выводы и оценки».
Михаил Галузин сообщил, что Москва ужесточила позицию на переговорах после атаки Киева на резиденцию президента России. Он отметил, что изменения в переговорной позиции были доведены до участников переговоров в Абу-Даби.
ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина 29 декабря 2025 года. Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров, при этом противник использовал свыше 90 беспилотников дальнего радиуса действия. Все они были сбиты.