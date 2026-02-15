Вратарь сборной США пропустил шайбу на Олимпиаде после броска с центра площадки

Okko
Вратарь сборной США по хоккею Джереми Свейман пропустил шайбу после броска защитника сборной Дании Николаса Йенсена с центра площадки в матче команд на групповом этапе Олимпиады-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
На 12-й минуте первого периода датчанин от красной линии отправил шайбу в сторону ворот американцев. Свейман не смог справиться с броском.
Дания благодаря голу Йенсена повела в матче со счетом 2:1. После этого датчане отличились еще дважды, но американцы забросили еще пять шайб и одержали итоговую победу — 6:3.
