Вратарь сборной США пропустил шайбу на Олимпиаде после броска с центра площадки

Вратарь сборной США по хоккею Джереми Свейман пропустил шайбу после броска защитника сборной Дании Николаса Йенсена с центра площадки в матче команд на групповом этапе Олимпиады-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 12-й минуте первого периода датчанин от красной линии отправил шайбу в сторону ворот американцев. Свейман не смог справиться с броском.

Дания благодаря голу Йенсена повела в матче со счетом 2:1. После этого датчане отличились еще дважды, но американцы забросили еще пять шайб и одержали итоговую победу — 6:3.